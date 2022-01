Wegen der Omikronwelle bleibt die konjunkturelle Entwicklung in diesem Jahr mit grosser Unsicherheit behaftet. Eines jedoch ist sicher: Die US-Notenbank wird erste Leitzinserhöhungen vornehmen, falls die Pandemie nicht erneut aus dem Ruder läuft und vielerorts Lockdowns provoziert.

Auf den ersten Blick dürfte die Aussicht auf höhere Zinsen in den kurzen und den längeren Laufzeiten die Anleger von einem Engagement in Anleihen abschrecken. Um den Einfluss von Leitzinserhöhungen auf unterschiedliche Klassen von festverzinslichen Wertpapieren abzuschätzen, haben die Bondmanager des Vermögensverwalters Artemis die zwei Zinserhöhungszyklen in den USA seit der Jahrtausendwende genauer untersucht. Der erste Zyklus dauerte von 2004 bis 2006 und trieb den Leitzins von 1 auf 5,25% (Balken links). Der zweite Zyklus fand von 2015 bis 2018 statt, während der Leitzins von 0,25 auf 2,5% stieg.