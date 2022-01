Auch hiesige Anleger kommen am amerikanischen Aktienmarkt kaum mehr vorbei. Starkes Gewinnwachstum und steigende Bewertungen haben die Kurse an Wallstreet in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich nach oben getrieben – wobei den US-Börsen zusätzlich zugutekam, dass erfolgreiche Sektoren wie Technologie hier besonders zahlreich vertreten sind.

Die steigende Relevanz amerikanischer Valoren unterstreicht die obige Grafik, die den US-Anteil am globalen Börsenwert über die letzten fünfzig Jahre abbildet. Nach einem temporären Zwischenhoch während der Technologieblase anno 2000 schwächte sich die Bedeutung zwar für ein paar Jahre ab. Seit der Finanzkrise 2008/09 kennt der Trend aber nur noch ein Richtung: stetig nach oben.