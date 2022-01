Die ganze Welt blickt auf die amerikanische Zentralbank (Fed). Sie hat im Dezember angekündigt, ihren Kurs zu straffen. Im Januar lieferte das Sitzungsprotokoll weitere Details. Insgesamt äusserten sich die Verantwortlichen recht präzise: die erste Zinserhöhung noch im ersten Halbjahr und eine Verkürzung der Notenbankbilanz bald darauf. Trotzdem herrscht grosse Unsicherheit über den Zinsausblick.

Der heutige Chart fasst die Ursache dieser Unsicherheit zusammen: Zwischen dem, was das Fed sagt, und dem, was die Investoren erwarten, besteht immer noch eine beachtliche Kluft. An den Märkten wird erwartet, dass die Fed Funds – also der Marktzins, den das Fed als Leitzins steuert – dieses Jahr voraussichtlich vier Mal erhöht werden. Der Zinsausblick weist steil nach oben (blaue Punkte). Danach sind die Erwartungen aber eher zurückhaltend. Die Fed-Funds-Sätze werden leicht über 1,5% seitwärts verlaufen.