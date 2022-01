Europa befindet sich weiterhin in der Boomphase des Konjunkturzyklus. Darauf weisen Analysten von Bank of America (BofA) hin: Die europäischen Makroindikatoren weisen in der Gesamtschau auf hohes Wachstum hin – und sie haben sich im Vormonat weiter verbessert. In einem Boom investiert man an der Börse am besten in Aktien mit hohem Momentum, hohem Risiko, niedriger Qualität und geringer Marktkapitalisierung. Die Analysten haben dafür die europäischen Titel einem Ranking unterzogen, wie gut sie diesem Profil entsprechen.

Geeignete Titel für den Boom finden sich in Europa demnach besonders in den Sektoren Finanz, Energie und Rohstoffe. Nur selten sind sie in den Bereichen Konsum, Gesundheit und Industrie anzutreffen.