Anleger brauchen gegenwärtig starke Nerven. Zinsängste und geopolitische Spannungen sorgen an den globalen Aktienmärkten für gehörige Turbulenzen – wie das gestern auch an Wallstreet zu sehen war. Während die Notierungen anfangs praktisch ungebremst nach unten schlitterten, setzte gegen Börsenschluss eine deutliche Erholung ein, die die wichtigen Indizes zum Schluss wieder in den grünen Bereich heben konnte.

Besonders eindrücklich fiel der Intraday-Umschwung im Nasdaq Composite aus: Zwischenzeitlich bewegte sich der technologielastige Index knapp 5% im Minus, beendete den Handelstag dann allerdings mit einem Plus von 0,6%.