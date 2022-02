Anleger suchen nach inflationsresistenten Anlagen und kommen dabei trotz des turbulenten Starts im neuen Jahr nicht an Aktien vorbei. Denn Gewinne und Dividenden können – im Gegensatz zu den fixen Coupons von Anleihen – mit dem allgemeinen Preisniveau steigen.

Der Vermögensverwalter Flossbach von Storch ist jetzt der Frage nachgegangen, ob sich die weit verbreitete Weisheit in der Empirie so bestätigt, dass mit Aktien in Inflationszeiten dennoch gut Geld verdient werden kann.

Dafür sind die Fachleute bis in das Jahr 1871 zurückgegangen, um den systematischen Zusammenhang zwischen der Inflationsrate und der Kursentwicklung des US-Leitindex S&P 500 zu analysieren. Untersucht haben sie das Verhältnis über mehrere Anlagehorizonte. Abgebildet im Chart ist der Zeitraum über fünf Jahre.