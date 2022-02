Der Start ins neue Handelsjahr ist den Aktienmärkten gehörig misslungen. Schien 2021 kaum etwas die Investorenstimmung trüben zu können, hat die Nervosität unter den Anlegern inzwischen spürbar zugenommen.

In Erwartung steigender Zinsen haben vor allem teure Wachstumsaktien (Growth), die über die vergangenen Jahre den Gesamtmarkt regelmässig distanzieren konnten, Federn gelassen. Von Umschichtungen profitiert haben dagegen niedrig bewertete Substanztitel (Value), die im Januar auf globaler Ebene laut Citigroup-Analysten den besten Monat seit April 2009 verzeichneten.

Viele Anleger stellen sich nun die Frage, ob die Rotation nachhaltig ist oder sich das Marktgefüge wieder zugunsten der Wachstumstitel verschiebt. Zieht man das relative Bewertungsniveau zurate, scheint sich die Outperformance der Substanzwerte jedenfalls durchaus fortsetzen zu können. Wie der obige Chart zeigt, sind die Value-Titel – gemessen am vorausschauenden Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – im Vergleich zu den Wachstumsaktien auch nach den jüngsten Kursavancen immer noch günstig, sowohl in Europa (rote Linie) als auch in den USA (graue Linie).

(Quelle der Grafik: UniCredit)