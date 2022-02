Höhere Zinsen in den USA stehen so gut wie fest. Für die nächste Fed-Sitzung im März erwartet man am Markt, dass der US-Leitzins um mindestens 0,25 Prozentpunkte (Pp) erhöht wird. Bis Ende Jahr könnte er um mindestens 1 Pp steigen.

Muss man sich als Aktienanleger davor fürchten? Die Analysten beruhigen mit Verweis auf historische Beispiele. Die obige Grafik von Oxford Economics zeigt, wie die weltweiten Aktien vor und nach einer US-Zinserhöhung abgeschnitten haben. Im Durchschnitt stiegen die Kurse weiter.

Besonders positiv zeigte sich die Entwicklung, wenn Zinsen graduell angehoben wurden (vgl. gelbe Kurve). Deutlich negativer wirkte sich eine steile Erhöhung auf die Kurse aus (blau). Als steil wurde die Erhöhung klassifiziert, wenn über die Hälfte des gesamten Zinsanstiegs des geldpolitischen Zyklus in den ersten zwölf Monaten stattfand.

Gemäss Oxford Economics seien diesmal graduelle Zinsschritte wahrscheinlich, denn «die Inflation wird sich in der zweiten Jahreshälfte verlangsamen, da die Lieferkettenprobleme sich entschärfen und die Nachfrage sich normalisiert».

Gemäss Analysten der UBS wird eine Art von Aktien besonders von Zinserhöhungen profitieren: die günstigen Value-Titel. Sie sind dem Gesamtmarkt sowohl kurz vor als auch nach dem ersten Zinsschritt voraus. Im historischen Durchschnitt betrug die Outperformance von Value- gegenüber Growth-Valoren in den zwölf Monaten nach der ersten Zinserhöhung 5,2 Prozentpunkte.

(Quelle der Grafik: Oxford Economics)