Die Terminkurve der US-Renditen flacht sich immer weiter ab. In der obigen Grafik ist die Steilheit der Kurve abgetragen, definiert als Abstand zwischen den zehn- und den zweijährigen Renditen der amerikanischen Staatsanleihen. Sie ist mit 0,48 Prozentpunkten nun so tief wie zuletzt im August 2020. Bei den zehnjährigen Papieren beträgt die Rendite nun erstmals seit 2019 über 2%, die zweijährigen rentieren 1,55%.

Höhere Renditen bei Anleihen mit langer Laufzeit zeigen im Normalfall an, dass die Finanzmärkte für die Wirtschaft optimistisch sind. Je geringer der Abstand der Renditen zwischen den langen und den kurzen Laufzeiten ist, desto pessimistischer ist der Markt.

Die jetzige Abflachung der Kurve wird von manchen Beobachtern als Zeichen dafür interpretiert, dass die Märkte einen geldpolitischen Fehler der US-Notenbank fürchten – dass das Fed sich also von den hohen Inflationszahlen so einschüchtern lässt, dass es die Zinsen zu schnell erhöht und damit die Wirtschaft abwürgt.

Eine inverse Zinskurve – so wird die Situation genannt, in der das kurze Ende höher liegt als das lange – war bisher ein verlässliches Zeichen einer baldigen Rezession. Zuletzt war die Kurve einige Tage im August 2019 kurz invertiert. Zwischen dem mit heute vergleichbaren Niveau und dem Zeitpunkt der Inversion vergingen damals knapp drei Monate. So weit ist man von diesem Rezessionssignal also nicht mehr entfernt.

(Quelle der Grafik: Federal Reserve of St. Louis/FuW)