Seit die Europäische Zentralbank (EZB) Signale gesendet hat, dass auch sie über eine geldpolitische Wende nachdenkt, steigen die Marktzinsen in Europa. Sie wird die Obligationenkäufe deutlich drosseln. Allenfalls beginnt sie gegen Ende des Jahres damit, die Leitzinsen zu erhöhen.

Da es sich beim Eurowährungsraum um eine Währungsunion aus neunzehn souveränen Staaten handelt, muss die EZB nicht nur im Auge behalten, wie sehr die Anleihenrenditen insgesamt steigen, sondern auch, wie sehr sie in den einzelnen Ländern zulegen und ob sie in einigen schneller und kräftiger anziehen als in anderen.