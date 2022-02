Meta hat es vorgemacht. Die Facebook-Mutter enttäuschte Anfang Monat die Anleger mit den Quartalszahlen und wurde hart abgestraft. Die Titel verloren 25% – was einem Wert von 200 Mrd. $ entspricht. Laut den Analysten der Deutschen Bank ist der Social-Media-Konzern ein Extrembeispiel, aber kein Einzelfall.

Unterbieten US-Unternehmen in der aktuellen Berichtssaison die Erwartungen der Analysten, werden ihre Aktien besonders abgestraft. Verpassen sie die Gewinnerwartungen, büssen ihre Valoren gegenüber dem Gesamtmarkt gemessen am S&P 500 im Mittel 3,2% ein. Ein Rekord und doppelt so viel wie das langjährige Mittel. Kaum besser geht es den Gesellschaften, die Umsatz- sowie Gewinnerwartungen verfehlen. Sie verlieren relativ zum Gesamtmarkt 3%.