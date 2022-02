Am Mittwoch werden die Notenbanker in Neuseeland eine weitere Zinserhöhung beschliessen. Da sind sich Zentralbankexperten und Investoren einig. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat als eine der ersten Notenbanken einer sogenannten G-10-Währung vergangenes Jahr damit begonnen, den Leitzins anzuheben. Sie könnte auch ein Wegweiser für den Zinszyklus sein, der uns bevorsteht.

Bei einer Inflationsrate auf einem dreissigjährigen Hoch in einer kräftig wachsenden Konjunktur verfolgt die RBNZ das Ziel, die historisch tiefen Zinsen hinter sich zu lassen. Um die Wirtschaft aber nicht zu sehr zu belasten, dürfte sie die Zügel nicht ruckartig anziehen, sondern stetig und in kleinen Zügen. Am Mittwoch wird der Leitzins 1% erreichen. Danach folgen weitere acht Erhöhungen um je 25 Basispunkte, sagen die Zinsanalysten der Bank Westpac voraus. Bei 3% sei dann Schluss. Die Wirtschaft wird mit diesem Zinsniveau rund zwei Jahre leben müssen, aber nicht ewig. 2025 könnte die RBNZ die Zügel wieder etwas lockern.