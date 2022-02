Während alle Augen gebannt auf die Entwicklungen in der Ukrainekrise gerichtet sind, gibt es Regionen in dieser Welt, die das Kapitel Corona noch längst nicht schliessen können. Hongkong kämpft mit einer fünften Welle, die trotz erneuter Massnahmen zur räumlichen Distanzierung (Social Distancing) nicht unter Kontrolle zu bringen ist.

Die Mobilität der Bevölkerung ist folglich erneut eingebrochen. Dank der strikten Null-Covid-Strategie Pekings läuft die Sonderverwaltungszone Gefahr, erneut einen kompletten Lockdown durchleben zu müssen. Weniger als die Hälfte der über Achtizjährigen ist ein Mal geimpft, und lediglich 30% haben eine zweite Dosis erhalten.

In der Folge erwarten die Ökonomen von Capital Economics eine tiefe Rezession im laufenden Jahr. Kein Land der Welt – mit der potenziellen Ausnahme der Ukraine – wird einen ähnlich starken Rückgang der Wirtschaftsleistung erleben. Capital Economics geht für das Gesamtjahr von einem Einbruch von 3% aus, wobei eine potenzielle Erholung ab Jahresmitte bereits eingerechnet ist.

Abgesehen von der epidemiologischen Entwicklung leidet der Stadtstaat unter den voraussichtlichen Zinserhöhungen des Federal Reserve in den USA, denn die Lokalwährung ist noch immer an den Dollar gekoppelt (Peg). Höhere Zinsen würden die Investitionstätigkeit in Hongkong zusätzlich dämpfen und die wirtschaftliche Situation verschlimmern.

(Quelle der Grafik: Capital Economics)