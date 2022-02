Die obige Grafik zeigt die verschiedenen Komponenten des Exportwachstums der Schweiz. Im Pandemiejahr 2020 haben stabile Pharmaexporte (rote und blaue Flächen) dafür gesorgt, dass die Ausfuhren nicht noch stärker eingebrochen sind. Und auch 2021 konnten die Ausfuhren für die Medizinalgüter nochmals zulegen.

Dank der höheren Ausfuhren der Pharmaindustrie schnellten die Exporte der Schweiz vergangenes Jahr auf ein Rekordhoch. Auch der Überschuss in der Handelsbilanz erreichte ein neues Höchst von 58,7 Mrd. Fr. Die Analysten des Beratungshauses WPuls beobachten: «Eine Warengruppe stach dabei besonders heraus: Die Ausfuhren von immunologischen Produkten stiegen im vergangenen Jahr um 8,8 Mrd. Fr. und machten damit ein Viertel des gesamten Exportanstiegs aus.» Diese Impfprodukte sind in der obigen Grafik in Blau markiert.

Wohl ein Grossteil dieses Impfbooms kommt aus dem Wallis – dort stellt das Lonza-Werk in Visp das Vakzin für Moderna her. So sind im vergangenen Jahr die Impfexporte nach Spanien um 5,1 Mrd. Fr. und nach Frankreich um 3 Mrd. Fr. gestiegen. In diesen beiden Ländern wird der Moderna-Impfstoff abgefüllt.

Den höheren Exporten von immunologischen Produkten könnten damit bis zu 20% des gesamten schweizerischen Wirtschaftswachstums im vergangenen Jahr zugeschrieben werden. Denn von den 8,8 Mrd. Fr. an höheren Ausfuhren der Vakzine würden nach Abzug der geschätzten Vorleistungen wohl bis zu drei Viertel der inländischen Wertschöpfung zufallen.

(Quelle der Grafik: WPuls)