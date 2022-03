Alles über einen Kamm zu scheren, macht selten Sinn. Oft allerdings wird der Block der Schwellenländer als ein Aggregat wahrgenommen und dementsprechend analysiert. Der Finanzmarkt macht jedoch Unterschiede. Der Krieg in der Ukraine führt zu einer Differenzierung der Risiken, was das Engagement in den unterschiedlichen Schwellenländern betrifft.

Gemessen werden kann das Risiko anhand der Bewegung der Renditeaufschläge von Staatsanleihen der Länder. Der Renditeaufschlag auf eine sichere Wertanlage soll für das eingegangene Risiko kompensieren und trennt somit die Spreu vom Weizen.

Als Spreu werden die Staatsanleihen der Ukraine und der Russischen Föderation eingestuft, so weit keine Überraschung. Seit dem 22. Februar hat sich der Renditeaufschlag ukrainischer Staatsobligationen um 1685 Basispunkte (16,85 Prozentpunkte) ausgedehnt, derjenige russischer Papiere um 10,49 Prozentpunkte.

Nimmt man die zwei Kriegsparteien aus der Betrachtung heraus, zeigt sich das Bild eher heterogen. Einige Länder, wie Katar, Saudi-Arabien und Brasilien, profitieren gar von einem Rückgang der Risikoprämie seit der Invasion der Ukraine. Die drei Länder sind Nutzniesser des erneuten Anstiegs der Ölpreise und der Rohstoffnotierungen.

Am anderen Ende des Spektrums sind hingegen Länder wie Sri Lanka, Argentinien, Nigeria, Pakistan, Polen, Rumänien und die Türkei zu finden, deren Risikoprämien sich deutlich ausgedehnt haben. Die Volkswirtschaften sind entweder stark abhängig von Rohstoffimporten, leiden bereits unter einer schwachen Aussenhandelsbilanz und sind daher von Devisen abhängig oder könnten aufgrund ihrer geografischen Lage vom Krieg tangiert werden.

(Quelle der Grafik: Oxford Economics)