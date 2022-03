Nach einem Hochschiessen der Anmeldungen von Börsengängen (Initial Public Offerings, IPO) in den USA hat sich diese Zahl normalisiert. Das zeigt sich an der blauen Kurve in der obigen Grafik. Dagegen werden so viele IPO abgesagt, wie man es in den vergangenen Jahrzehnten noch nicht beobachtet hat (rote Kurve).

Der Boom an Publikumsöffnungen Ende 2020 und Anfang 2021 ist damit zu einem schnellen Ende gekommen. Ein wichtiger Grund für den abrupten Niedergang des IPO-Hype: die Geldpolitik. Denn die Liquidität wird im Laufe dieses Jahres durch höhere Zinsen voraussichtlich immer weiter abgeschnürt werden. Dazu kommt die wachsende Volatilität an den Märkten.

Beide Faktoren verleiden es den Investoren, sich auf spekulative Wagnisse wie den Börsengang eines jungen Unternehmens einzulassen. Derzeit ist die Stimmung der Anleger gemessen an Umfragen so schlecht wie im ersten Coronaschock im Frühjahr 2020. Es braucht daher wohl einen radikalen Stimmungsumschwung, damit die Zahl der IPO wieder wächst.

(Quelle der Grafik: topdowncharts.com)