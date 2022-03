Russisches Öl und Gas stehen bisher nicht auf der Sanktionsliste, auch wenn der Druck zunimmt, den Russen diesen Geldhahn abzudrehen. Daten von den Pipelinebetreibern zeigen, dass Russland trotz Krieg und Sanktionen unverändert Gas nach Europa liefert und die vertraglichen Mengen einhält.

Weder über die Nord-Stream-Pipeline unter der Ostsee (blau) noch über Rohrleitungen durch die Ukraine und das Schwarze Meer (Turkstream) fliesst seit Kriegsausbruch weniger Erdgas nach Europa. Die Durchflussmengen der Yamal-Pipeline, die durch Belarus geht, haben sogar deutlich zugenommen (vgl. orange Kurve).

Wie passt das mit den explodierenden Ergdaspreisen zusammen?

Offenbar will das russische Gas niemand mehr. So berichtete Reuters, dass am Donnerstagvormittag die Weiterverteilung in die deutschen Netze gestoppt worden sei, mangels Abnehmern. «Ein Grund dafür könnte sein, dass in den westlichen Staaten immer stärker über Importstopps für Gas und Öl aus Russland diskutiert wird», vermutet Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Gleichzeitig bestehe das Risiko, dass Russland die Lieferungen einstelle.

Das hat zur Folge, dass sich europäische Gasimporteure nach Alternativen umschauen müssen. Die aber sind vorerst knapp und teuer.

(Quelle der Grafik: Bruegel)