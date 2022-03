Die Preise für Energie notieren auf Rekordhoch und heizen die Inflation an. Das Fass Rohöl der Sorte Brent hat sich auf 128 $ verteuert, nachdem bekannt wurde, dass die USA ihre Verbündeten davon zu überzeugen versuchen, die Ölimporte aus Russland zu stoppen. Selbst die Zusicherung der Opec+ vergangene Woche, die Produktion zu erhöhen, hat den Preisauftrieb nicht gestoppt. Am Gasmarkt sieht es nicht anders aus. Die in den Niederlande gehandelten TTF-Erdgas-Futures haben sich massiv verteuert. Die Terminpreise für den kommenden Monat sind auf 170 € pro Megawattstunde (MWh) gesprungen.