Preisexplosionen an allen Ecken und Enden: Am Mittwochmorgen liegen die Notierungen von Rohöl nochmals 40% höher als bei Kriegsausbruch, europäisches Erdgas rauscht im Vergleich zur Vorwoche über 77% nach oben, und der Preis von Nickel hat dies sogar an einem Tag geschafft. Dabei handelt es sich um Preisschocks historischen Ausmasses. Und dennoch ist der Rohstoffkomplex im Vergleich zu Aktien noch immer auf der günstigen Seite.

Die Analysten der Deutschen Bank haben den S&P-500-Preisindex in Relation gesetzt zum breiten Rohstoffindex des Commodity Research Bureau (CRB) und dieses Verhältnis ab 1916 abgebildet. Noch vor kurzem notierten die Rohstoffe relativ zu den Risikopapieren so günstig wie nie zuvor – Aktien befanden sich etwa auf dem 24-fachen Niveau der Rohstoffe. Doch die Relation hat deutlich gekehrt, und diese Entwicklung ist beiden Indizes zu verdanken: Aktien verbuchen Kursverluste, während einige Rohstoffe eine Rally verzeichnen wie selten zuvor.

Relativ am teuersten war der Rohstoffkomplex Ende 2007 und zu Beginn der Achtzigerjahre. Damit dieses Niveau erreicht wird, braucht es nochmals kräftige Kursexplosionen aufseiten der Rohstoffe oder eine Kernschmelze bei den Aktien – oder eben beides gleichzeitig. Das möchte man sich nicht ausmalen.

(Quelle der Grafik: Deutsche Bank)