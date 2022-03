Spielen die Nets, die Lakers oder die Golden State Warriors, gibt es keinen grossen Unterschied zwischen heute und 2019 – zumindest was die Zahl der Besucher in den Arenen betrifft. Gemäss Kastle Systems, einem amerikanischen Anbieter von Zugangslösungen, beträgt der aktuelle Anteil der Besucher von Spielen der Basketballliga NBA 93,5% des Werts von 2019.

Ähnlich hoch ist mit 91,1% auch der Anteil bei der Sicherheitskontrolle an Flughäfen. Mehr Aufholbedarf gibt es hingegen bei Restaurants mit 80,4% sowie bei Kinos mit 60,4%. Das ist aber immer noch deutlich mehr als bei Büros.

Im Vergleich zu 2019 sind in den USA derzeit nur 38% der Arbeitsplätze in Büros besetzt (vgl. rote Kurve «Kastle Barometer»). Das ist zwar mehr als in den Vorwochen, aber immer noch deutlich weniger als 2019. Seit dem Beginn der Pandemie wurde nur einmal ein Wert von über 40% erreicht.

In einzelnen Metropolregionen wie Houston und Austin notiert der Wert zwar knapp über 50%, in den beiden grössten Metropolen New York City und Los Angeles beträgt er hingegen nur 34% sowie 37%. Deutlich niedriger ist er in San Francisco mit 28% und in San Jose mit 29%.

(Quelle der Grafik: Kastle Systems via DataTrek)