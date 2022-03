Viele europäische Regierungen haben schnell reagiert auf den Energiepreisschock, dem Bürger und Unternehmen seit Ausbruch des Ukrainekrieges ausgesetzt sind. Ob Steuererleichterungen oder Unterstützungszahlungen, es werden vielerorts schnell Hilfen aus dem Hut gezaubert. «Wir müssen sicherstellen, dass die Erholung nicht komplett entgleist und dass die Wirtschaft in Europa nur eine Verlangsamung durchläuft», erklärte Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung, am Dienstag in Brüssel.

Anlässlich des Treffens des EU-Rats in Brüssel am Donnerstag werden die Vertreter von Frankreich, Italien und anderen südlichen Mitgliedländern wohl auf eine gemeinsame Schuldenaufnahme drängen, um die erneute Fiskalexpansion zu finanzieren. Das Volumen der neuen fiskalischen Massnahmen, die seit dem 24. Februar beschlossen worden sind (schwarze Raute im Chart), wird jedoch bei weitem nicht ausreichen, um die Wirtschaft vor einer Kontraktion zu bewahren, zeigen sich die Ökonomen von Gavekal Research überzeugt. So könne die Rezession nicht vermieden werden.