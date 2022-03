Für Staatsanleihen könnte 2022 das schlimmste Jahr seit über sieben Jahrzehnten werden. Zu diesem Schluss kommen die Analysten der Bank of America. Denn in den ersten drei Monaten dieses Jahres haben Staatsanleihen massive Ertragseinbussen erlebt. Auf das Jahr hochgerechnet (annualisiert) belaufen sie sich auf 18%. Es wäre der viertgrösste Verlust in über hundert Jahren. Höher fiel er zuletzt 1948 aus, als die USA den Marshallplan beschlossen. Davor verzeichneten Staatsanleihen nur 1931, als Grossbritannien den Goldstandard beendete, sowie 1920, als nach dem Ende des Ersten Weltkrieges die Versailler Verträge in Kraft traten, ähnlich desaströse Einbussen.

Gegenwärtig sorgen der Schwenk in der Zinspolitik und die überraschend hohe Inflation dafür, dass die Kurse sinken. Die Coupons sind noch viel zu niedrig, um den Ertragsverlust zu minimieren. Ende 2020 waren Anleihen im Wert von 18 Bio. $ weltweit negativ verzinst. Inzwischen sind es nur noch 3 Bio. $. Die Tiefzinsära sei vorbei, argumentieren die Analysten und kündigen einen anhaltenden Bärenmarkt für Staatsanleihen an.

Ob das laufende Jahr genauso schlecht endet, wie es begonnen hat, muss sich aber erst noch zeigen. 1994, als die US-Zentralbank überraschend die Leitzinsen scharf erhöhte, begann für Bondinvestoren ebenfalls sehr schlecht. Damals war von einem Blutbad am Bondmarkt die Rede. Am Ende fuhren Staatsanleihen weltweit dann doch noch einen kleinen Gesamtertrag ein.

(Quelle der Grafik: Bank of America)