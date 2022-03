Der Schweizer Aktienmarkt war im vergangenen Jahr ein erfolgreiches Umfeld für Fondsmanager. 2021 hat gemäss der risikoadjustierten Rendite – also der Performance im Verhältnis zur Volatilität – mehr als die Hälfte der Fonds nach Abzug der Gebühren den Index geschlagen. Nur 42% haben ihre Benchmark nicht übertroffen. Das zeigt eine Auswertung von S&P Dow Jones Indices.

Dabei haben die Fonds wohl davon profitiert, dass sie defensiv positioniert waren, denn gemäss der absoluten Rendite mussten sich 55% der Portfoliomanager ihrer Benchmark geschlagen geben.

Wie die obige Grafik zeigt, hat sich das Stock Picking auch in anderen europäischen Märkten im vergangenen Jahr ausgezahlt: In Italien etwa konnten risikoadjustiert gar über 70% der Fonds den Index übertreffen. Auch in Deutschland, Spanien, Frankreich und Schweden war man mit aktiven Aktienfonds besser gefahren als mit passiven Vehikeln wie einem ETF.

Ganz anders sieht es auf globaler Ebene aus: Für den weltweiten Aktienmarkt sowie auch für die USA und die Schwellenländer gilt, dass die allermeisten Fondsmanager keinen Nutzen gebracht haben. In den USA haben fast 84% der Fonds die Benchmarkperformance nicht erreicht.

Auf längere Frist sind aber auch die Schweiz und der Rest Europas kein Paradies für Stock Pickers. Auf zehn Jahre haben über 80% der aktiven Fondsmanager keine Überrendite eingebracht. In den USA sind es gar über 98%.

Für viele Fondsmanager geht es bei der Performance ums berufliche Überleben. Von den Fonds mit Fokus auf Schweizer Aktien haben über die vergangenen zehn Jahre nur rund 60% überlebt, zeigen die S&P-Daten. Bei Produkten auf US-Aktien ist die Auslese gar noch strenger: Dort wurde die Hälfte der Fonds geschlossen oder in andere Investmentvehikel übertragen.