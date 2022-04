Diese Woche erfahren wir etwas mehr darüber, welche Stimmung in den Chefetagen der wichtigsten Notenbanken herrscht. Sowohl das Protokoll der vergangenen Sitzung des EZB-Rats als auch dasjenige der Sitzung des US-Offenmarktausschusses des Federal Reserve werden veröffentlicht.

Beide haben angekündigt, dass sie die bislang sehr lockere Geldpolitik normalisieren werden, wobei das Fed das Zielband für den Leitzins (Fed Funds) bereits Mitte März um 0,25 Prozentpunkte (Pp) angehoben hat. Aber wie geht es weiter?

Der Chart zeigt die Erwartungen des Marktes. Aufgeführt sind die am Terminmarkt eingepreisten Zinserhöhungen in den kommenden drei Jahren sowie, links von der Nulllinie, der bisherige Zinsverlauf in den vergangenen sechs Monaten. Zwar hat die Bank of England als Erste die Zügel gestrafft. Aber inzwischen rechnet der Markt damit, dass die US-Währungshüter ihre britischen Kollegen bald überholen werden. Diese hatten an ihrer vergangenen Sitzung angekündigt, dass nur noch einzelne moderate Zinsschritte anstehen dürften, nachdem sie den Leitzins bereits drei Mal von 0,1 auf 0,75% angehoben haben.

In den USA stehen die Zeichen hingegen auf einer deutlichen Straffung. Ausserdem wird das Fed voraussichtlich im laufenden Quartal damit beginnen, Wertpapiere zu verkaufen.

Die EZB ist die Nachzüglerin. Erste Zinserhöhungen werden zwar noch dieses Jahr erwartet, aber dabei ist zu berücksichtigen, dass die Eurozentralbank von einem deutlich niedrigeren Niveau startet. Der Einlagensatz, zu dem Geschäftsbanken ihr Geld bei der EZB anlegen können, befindet sich auf –0,5%. Zwei Zinsschritte um je 0,25 Pp sind also nur schon erforderlich, damit der Zins überhaupt 0% erreicht.

(Quelle des Charts: HSBC)