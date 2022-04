Wie kurzlebig Reaktionen an den Finanzmärkten sein können, selbst solche, die zunächst als fundamental eingestuft werden, unterstreicht der Verlauf des Rubels am Devisenmarkt. Vergangene Woche hat der Wechselkurs zum Dollar erstmals seit Kriegsbeginn wieder sein ursprüngliches Niveau erreicht, bevor Putins Armee den Nachbarstaat überfallen hat. Auch die Zurückstufung von Russlands Schuldnerrating auf «Selective Default», also de facto Zahlungsausfall, durch die Agentur S&P am Freitag ist folgenlos geblieben. Am Montag kostete 1 $ 83.17 Rubel.

In den ersten Wochen des Krieges hatte sich der Wert der russischen Währung fast halbiert. Der Kursverlust wurde als Spiegel für Russlands politische und wirtschaftliche Isolation interpretiert. Nun bedeutet die Kurserholung Wasser auf die Mühlen von Präsident Putins Propagandamaschinerie. In den USA mahnte Schatzsekretärin Yellen am Mittwoch im Kongress, keine falschen Schlüsse aus dem Kursverlauf des Rubels zu ziehen.

Dennoch zeigt sich, dass das weitreichende Sanktionspaket der führenden Industrieländer nicht den gewünschten Effekt erzielt. Ökonomen schätzen gemäss einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Russland dieses Jahr 321 Mrd. $ durch seine Energieexporte einnehmen wird. Das ist ein Drittel mehr als 2021.

(Quelle der Grafik: Refinitiv)