Der wichtigste US-Handelspartner war Mexiko noch nie. Das könnte sich aber bald ändern. Zumindest was die Importe in die USA betrifft. Wurden Ende der Achtzigerjahre in den Vereinigten Staaten noch mehr Importe aus Deutschland registriert, hat Mexiko seither auch Japan und Kanada überholt.

Das lag in den Neunzigerjahren unter anderem am Handelsabkommen namens Nafta (North American Free Trade Agreement). In dieser Zeit konnte Mexiko mit günstiger Produktion besonders im Textilbereich den Importanteil in den USA fast verdoppeln.

Überflügelt wurde Mexiko danach aber von China. Lag das Reich der Mitte zum Zeitpunkt des Beitritts zur Welthandelsorganisation (WHO) im Jahr 2000 noch auf Rang vier – und damit auch hinter Mexiko –, hat es den Anteil in nicht einmal einer Dekade verdoppelt und den Spitzenplatz übernommen.

Während Mexiko in den vergangenen zehn Jahren seinen Anteil aber ausbauen konnte, ist der von China rückläufig. Das liegt einerseits daran, dass China nach der Finanzkrise 2008 und 2009 nicht mehr nur auf exportbasiertes Wachstum anhand von einfachen Gütern gesetzt hat, und andererseits daran, dass ab 2017 Handelsbeschränkungen zwischen den USA und China eingeführt worden sind.

Der Drang zur Diversifizierung der Lieferketten und zur näheren Produktion dürfte dem südlichen Nachbarn der USA zudem in die Hände spielen. Um dies ausnützen zu können, muss Mexiko aber dafür sorgen, dass es für Unternehmen ein attraktiver Investitions- und Produktionsstandort ist.

Für den mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador hat das allerdings kaum Priorität. Vor drei Jahren stoppte er den Bau des geplanten internationalen Flughafens von Mexiko-Stadt und stiess damit Unternehmen und Investoren vor den Kopf. Dass er kürzlich einen umgebauten Militärflughafen als neuen internationalen Flughafen der Metropole eröffnen konnte, ist dem Investitionsklima kaum zuträglich.

