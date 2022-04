Was sind schon 25 Basispunkte, wenn die Inflation förmlich davongaloppiert? Dies werden sich wohl die Notenbanker in Kanada und Neuseeland gestern gesagt haben, und sie haben den Leitzins jeweils um 50 Basispunkte (0,5 Prozentpunkte) erhöht. Sofort wird am Markt spekuliert, dass das Fed nun unter Zugzwang stehe, die Zinsschraube ebenfalls beherzter anzuziehen.

Den Währungshütern in Ottawa reicht diese erste deutliche Zinserhöhung auf 1% allerdings nicht aus. Gleichzeitig wurde verkündet, dass ab 25. April auch Schluss ist mit dem Anleihenkaufprogramm. Danach lässt man die Wertpapiere auf der Bilanz liegen, bis sie die Fälligkeit erreichen. Etwa 40% der Anleihen werden in den kommenden zwei Jahren auslaufen. Unter dem Strich wird so die Bilanz rasch und deutlich verkürzt.

Die Inflationssorgen sind gross, und die Wachstumsaussichten der kanadischen Wirtschaft werden weiterhin als rosig eingestuft. Der Arbeitsmarkt hat sich seit der Coronabaisse stetig und rasch erholt (vgl. Grafik). Als Rohstoffexporteur profitiert das nordamerikanische Land vom Höhenflug der Preise für Energie und Baustoffe.

Die Inflationserwartungen seien nicht mehr verankert, warnen Kanadas Notenbanker. Vor diesem Hintergrund sehen es die Ökonomen der ING Bank als gegeben an, dass am 1. Juni bereits die nächste Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte folgen wird.

(Quelle der Grafik: ING)