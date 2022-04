Langsam, aber sicher nimmt die Berichtssaison zum ersten Quartal Fahrt auf. Besondere Aufmerksamkeit kommt in der Zahlenvorlage der Margenentwicklung zu. In vielen Branchen haben die globalen Lieferkettenprobleme und der Ukrainekrieg die Kosten der Rohstoffe und der Inputgüter in die Höhe getrieben, die nicht überall via höhere Preise an die Kunden überwälzt werden können.

Dass viele Unternehmen in den vergangenen Monaten eine Margenverengung erlitten haben dürften, deuten die entsprechenden Komponenten der Einkaufsmanagerindizes (PMI) der Eurozone an: Wie der obige Chart von Morgan Stanley illustriert, war die Differenz zwischen den Input- und den Outputpreisen noch nie so gross wie jetzt.

Diese Entwicklung spielt auch für Anleger eine bedeutende Rolle. Denn grundsätzlich sollten sie in einem solchen Umfeld Unternehmen den Vorzug geben, die dank hoher Preissetzungsmacht die Möglichkeit haben, steigende Kosten an ihre Abnehmer weiterzureichen.

(Quelle der Grafik: Morgan Stanley)