Es ist ein Mythos, dass sich die Anleger in Erwartung höherer Zinsen und strafferer Geldpolitik bereits defensiv positioniert haben. Das glaubt zumindest der Citi-Stratege Matt King.

Taktisch seien die Portfolios zwar ein wenig defensiver ausgerichtet, und auch die Stimmung sei nicht überschwänglich. Aber absolut gesehen sei die Positionierung auf einem Rekordhoch.

Die obige Grafik illustriert das: Nie zuvor hielten US-Privathaushalte mehr Anlagen im Verhältnis zu ihrem Einkommen. Der Grossteil dieses Vermögens liegt in zinsabhängigen Anlagen wie Immobilien (Real Estate), Aktien und Private Equity.

King kommt zum Schluss: «Man schreibt die derzeitige Stabilität der Risikoanlagen den starken Fundamentaldaten zu. Aber die Stabilität kommt nur daher, dass die geldpolitische Straffung noch gar nicht richtig angefangen hat.»

Ein weiterer Mythos ist gemäss King, dass die geldpolitische Straffung keine negativen Auswirkungen habe, da die Wirtschaft so gut laufe. Der Citi-Stratege aber bezweifelt, dass der wirtschaftliche Trend so stark ist, wie gewisse Indikatoren suggerieren. So sei in den USA der hohe Wert des Einkaufsmanagerindex ISM nur auf die steigenden Preise zurückzuführen.

Am Markt herrsche ausserdem die Meinung, dass die Inflation bald zurückgehe und sich steigende Leitzinsen und der Abbau der Fed-Bilanz nur auf die Anleihen negativ auswirken würden. Aber die Vergangenheit habe gezeigt, dass die Aktien der Liquidität folgten, die von den grossen Notenbanken bereitgestellt worden sei. Und die wird nun stetig ausgetrocknet.

(Quelle der Grafik: Citi)