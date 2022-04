Die Erwartung, dass die globalen Währungshüter durch die massive Teuerung gezwungen werden, ohne Rücksicht auf konjunkturelle Verluste mit der Straffung der Geldpolitik fortzufahren, hat das Zinsniveau deutlich nach oben getrieben.

Obwohl die realen US-Renditen (dunkelblaue Kurve, linke Skala) – die nominellen Renditen abzüglich der Inflation – über die vergangenen Wochen deutlich gestiegen sind, haben sich die Bewertungsniveaus im globalen Aktienmarkt vergleichsweise stabil gezeigt. Wie der obige Chart von Morgan Stanley illustriert, ist das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis im MSCI All Country World Index (hellblaue Kurve, rechte Skala, invertiert) jüngst sogar noch gestiegen, obwohl höhere Realzinsen eigentlich den gegenteiligen Effekt ausüben sollten – etwa weil sich damit der Gegenwartswert der künftigen Einkommensströme verringert.

Die Morgen-Stanley-Analysten warnen deshalb davor, sich als Aktienanleger zu sehr in Sicherheit zu wiegen. Die Divergenz könnte sich bald auflösen. Und die Geschichte zeige, dass die realen Renditen in einem monetären Straffungszyklus in der Regel nach oben tendierten.

(Quelle der Grafik: Morgan Stanley)