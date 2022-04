An den Anleihenmärkten wurden seit Jahresbeginn teils rekordverdächtige Verluste eingefahren. So ist die Gesamtrendite von Staatsanleihen der Schwellenländer in Lokalwährungen (EM local bonds, rote Linie) seit Jahresbeginn mehr als 9% gefallen, ähnlich viel wie diejenige von US-Staatsanleihen (US Treasury aggregate, grüne Linie).

Doch in einigen Ecken der Welt blieben Staatsanleihen verschont vom allgemeinen Zinsanstieg, der die Kurse festverzinslicher Werte unter Druck setzt. Der Blick auf die Subindizes macht die unterschiedliche Entwicklung der Regionen deutlich.

So haben die Anleihen der Schwellenländer Osteuropas, die auch als Rohstoffimporteure besonders unter dem Ukrainekrieg leiden, deutlich mehr als 30% abgegeben (lila Linie). Die Bonds von Schuldnern in Lateinamerika (gelbe Linie), die als Rohstoffexporteure von höheren Einnahmen profitieren, glänzen jedoch mit einer positiven Gesamtrendite von nahezu 10%.

Die Analysten von BlackRock geben Schwellenländeranleihen weiterhin den Vorzug. Die Notenbanken vieler Emerging Markets hätten sehr früh die Geldpolitik gestrafft, weitere Zinserhöhungen durch das Fed seien im Markt eingepreist und die Bewertungen durchaus attraktiv.

(Quelle der Grafik: BlackRock)