Eine der Ursachen für das Kursgewitter an den US-Aktienmärkten ist die Furcht vor dem Federal Reserve. Die amerikanische Notenbank wird am Mittwoch den Leitzins erneut hinaufsetzen. Diesmal wird sie das Tempo der Straffung allerdings erhöhen. Beobachter erwarten «eine Reihe aggressiver Zinserhöhungen mindestens bis in den Sommer hinein», berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Ausgangslage für das Fed ist in der Tat heikel. Die hohe Inflation hat dazu geführt, dass sich die Realzinsen massiv abgesenkt haben. Im Chart ist der Fed-Funds-Geldmarktsatz, den das Fed steuert, abzüglich der Jahresteuerung des US-Konsumentenpreisindex aufgeführt (rote Linie).