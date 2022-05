Inflation ist die Realität, Rezession die grosse Sorge. So lässt sich die Stimmung in der Wirtschaft und auf den Finanzmärkten zusammenfassen. Schliesslich läuft die Konjunktur auf Hochtouren, und es fehlt an Arbeitskräften. Um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, lassen die Notenbanken höhere Zinsen zu.

Die grosse Sorge am Markt ist, dass die Währungshüter damit eine Rezession auslösen. Bis jetzt kann aber höchstens von einer Abkühlung oder einer Verlangsamung der Konjunkturdynamik die Rede sein.

Dennoch ist das Thema Rezession allgegenwärtig. Zum Beispiel als Suchbegriff auf Google. Wie die obige Grafik zeigt, suchen in den USA immer mehr Menschen im Internet Informationen über das volkswirtschaftliche Phänomen einer schrumpfenden Wirtschaft mit Konkursen und Entlassungen.