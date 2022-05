Obwohl bedeutende europäische Banken wie BNP Paribas oder Société Générale erfreuliche Zahlen für das erste Quartal vorgelegt haben, bereitet die Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf kaum Grund zur Freude. Die allgemeine Börsenbaisse hat auch vor den Finanztiteln, die eigentlich vom Umfeld steigender Zinsen profitieren sollten, nicht Halt gemacht. Besonders die Institute mit Russland-Exposure erlitten im Zuge des Ukrainekriegs weitere Kurseinbussen.

Mit den sinkenden Notierungen haben sich allerdings auch die Bewertungen deutlich ermässigt. Laut dem obigen Chart von UniCredit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der europäischen Banken (gemessen am Stoxx Europe 600 Banks) beinahe auf das Niveau gefallen, auf dem es in Phasen starker wirtschaftlicher Verwerfungen notierte – also etwa während der globalen Finanzkrise 2008/09, der europäischen Schuldenkrise 2011 oder dem Coronaschock von 2020.

Wer also davon ausgeht, dass eine Rezession abgewendet werden kann und es nicht zu stark steigenden Kreditausfällen kommt, könnte im europäischen Bankensektor einige interessant bewertete Unternehmen finden.

(Quelle der Grafik: UniCredit)