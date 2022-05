Die Europäische Zentralbank (EZB) wird im Juli die Leitzinsen erhöhen; offen ist nur noch, um wie viel. Damit schwenkt nach dem US Federal Reserve auch die Zentralbank des zweitgrössten Währungsraums auf den Straffungskurs ein. Dass es länger gedauert hat als in Übersee, hängt nicht mit der Gefahr einer hohen Inflation zusammen – die ist in beiden Währungsräumen weit über das Ziel hinausgeschossen –, sondern mit dem Gang der Wirtschaft.

Im Euroraum hat die Wirtschaftsleistung gerade erst das Niveau von vor der Coronapandemie erreicht. Im ersten Quartal lag das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) erstmals wieder minimal über dem Stand vom Schlussquartal 2019. Die Wirtschaft läuft also noch lange nicht auf Hochtouren, wie man es in inflationären Zeiten erwarten würde. Sie ist sogar noch unterausgelastet. Das zeigen die Berechnungen der sogenannten Produktionslücke (Output Gap). Sie gibt an, um wie viel das BIP von seinem langfristigen Potenzial abweicht, jenem Zustand also, an dem die Kapazitäten voll ausgelastet sind. Ende 2021 bestand eine Output-Lücke von 2%.

In Japan ist die Situation noch schlechter. Dort liegt auch das BIP immer noch unter dem Vor-Pandemie-Niveau.

Nur die USA befinden sich deutlich jenseits dieser Schwelle. Die Wirtschaftsleistung hat bereits vor einem Jahr den Stand von Ende 2019 überschritten. Das BIP liegt mittlerweile rund 3% darüber, und die Produktionslücke ist längst geschlossen. Das sind deutliche Anzeichen dafür, dass sich die US-Konjunktur überhitzt hat.

In Europa hingegen treffen die geldpolitischen Bremsmanöver eine geschwächte Wirtschaft. Das Zögern der EZB ist daher nachvollziehbar, wenngleich es ihr den Kampf gegen die hohe Inflation nicht erleichtert.

