Für die Finanzierungsbedingungen der Wirtschaft sind nicht nur die aktuellen Leitzinsen der Notenbank relevant. Zu den wichtigen Faktoren gehören auch die Renditen auf den Anleihenmärkten, die Risikobereitschaft der Investoren und die Freizügigkeit der Banken bei der Kreditvergabe.

Für die Analysten von Barclays ist klar: In den USA haben sich die Finanzierungsbedingungen deutlich eingetrübt – und das ist in den Wachstumserwartungen noch nicht reflektiert. Die Kredite sind für den Privatsektor insgesamt nun so teuer wie zuletzt im Jahr 2013. Gleichzeitig sehen die Barclays-Ökonomen, dass es einen deutlich niedrigeren Zins als damals bräuchte, um das gleiche Ausmass an Wachstum zu erzeugen. Die verschärften Finanzierungsbedingungen könnten in zwei Jahren einem Wachstumsrückgang von 1,5 Prozentpunkten entsprechen, schätzt Barclays.

Die Mehrheit der anderen Bankökonomen hat in den vergangenen Monaten zwar die Wachstumserwartungen für die USA bereits nach unten revidiert. Das zeigen in der obigen Grafik die blauen und hellblauen Balken (Consensus). Doch berücksichtigt man die erschwerten Finanzierungsbedingungen (Financial Conditions Index, FCI), sollte der Output der US-Wirtschaft noch schwächer ausfallen. «Die US-Wirtschaft könnte unter ihrem Trendwachstum ab Ende des Jahres wachsen – das ist früher, als Ökonomen im Konsens erwarten», heisst es von Barclays.

Das Fazit: «Es gibt ein grösseres Abwärtsrisiko für den Wachstumsausblick. Neue Datenpunkte werden wohl negativ überraschen.»

(Quelle der Grafik: Barclays)