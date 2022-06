In Rezessionen bricht der Gewinn pro Aktie üblicherweise deutlich ein. Die Gewinnschätzungen der Aktienanalysten für die jeweils kommenden zwölf Monate (Earnings per Share, EPS, 12 months forward) nehmen den tatsächlichen Rückgang der Gewinndynamik idealerweise vorweg.

In der Coronakrise sind die Erwartungen an den Gewinn pro Aktie der Titel im MSCI EMU, der die Valoren des Euroraums umfasst, um 30% eingebrochen. In der Euro- und der Schuldenkrise fielen die Schätzungen um 18%, in der grossen Finanzkrise betrug der Fall vom Höchst gar 43%.

Doch im aktuellen Umfeld scheinen die Analysten noch völlig unbesorgt zu sein, die vorausschauenden Gewinnschätzungen befinden sich vielmehr weiterhin im Höhenflug. Bei abnehmendem Wirtschaftswachstum und der Angst vor einer ausgewachsenen Rezession würde man zumindest ein Abflachen der Gewinnschätzungen erwarten.

Zu befürchten ist, dass der Abwärtstrend der Revisionen unmittelbar bevorsteht. Gemäss den Ökonomen von Gavekal Research ist der Aktienmarkt der Eurozone bei den derzeitigen Bewertungen noch deutlich zu teuer.

(Quelle der Grafik: Gavekal Research)