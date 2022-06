Inflationsausweise sind seit Monaten vor allem Schreckensnachrichten. Die Teuerung fällt stets noch höher als erwartet aus. Das beginnt sich nun zu ändern. Im Juni haben sich die Preiserwartungen deutscher Unternehmen deutlich entspannt. Die Umfragen des Münchner Ifo-Instituts zeigen: Immer weniger Anbieter gehen davon, dass die Preise weiter steigen werden.

Die Wende ist vor allem bei Herstellern von Vorprodukten und Investitionsgütern deutlich, Branchen also, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen. Im Chart sind die monatlichen Ausweise der Ifo-Umfrage über die Preiserwartungen abgebildet. Die Balken zeigen den Saldo aus Positiv- und Negativantworten. Die Junidaten bestätigen, was sich im Mai angekündigt hat.

Die Konjunkturbeobachter der Bank Citi werten die Ergebnisse als Hinweis darauf, dass die Engpässe in den globalen Lieferketten allmählich verschwinden. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Die momentane Teuerung wird zusätzlich durch andere Brandherde angefacht, allen voran den Anstieg der Energiepreise.

(Quelle des Charts: Citi Research)