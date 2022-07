Die Energiekrise in Europa spitzt sich zu. Zusätzlich zu den Kürzungen bei den Gaslieferungen und der Blockade von Getreidetransporten als Folge des Kriegs in der Ukraine hat eine aussergewöhnliche Hitzewelle viele Länder im Griff. Niedrige Wasserstände in Stauseen und Flüssen bedrohen die Stromerzeugung. Der Chart zeigt den Anteil des Stroms aus Kern- und Wasserkraft in ganz Europa. Norwegen, Island, Österreich und die Schweiz sind überdurchschnittlich auf Wasserkraft angewiesen. Kernkraft spielt ausser in Frankreich auch in der Slowakei, in Ungarn und Slowenien eine wichtige Rolle.

Auf den ersten Blick hebe der Chart die länderspezifischen Risiken hervor, in denen Wasser- oder Kernkraftwerke den Grossteil der Stromerzeugung ausmachen, schreiben die Analysten des deutschen Fondshauses DWS. Tatsächlich jedoch zeige er, dass die europäischen Strommärkte weitgehend integriert sind: Probleme in einem Land wirken sich unweigerlich auf die Grosshandelspreise im Rest des Kontinents aus.

Daraus ergebe sich die Notwendigkeit, die Versorgung europaweit zu diversifizieren und die Integration der Energiemärkte durch Investitionen in Verbindungskapazitäten zwischen einzelnen Ländern voranzutreiben. Wichtig sei, dass Stromnetze günstige erneuerbare Energie dorthin transportieren, wo sie gebraucht wird.

(Quelle des Charts: DWS Investment)