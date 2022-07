Am Anleihenmarkt geht es in die falsche Richtung. Gemeint sind aber weder die Renditen noch die Preise. Wenig erfreulich ist die Entwicklung der Liquidität, denn sie nimmt seit Monaten ab. «Händler berichten seit Jahresbeginn über eine weit verbreitete Liquiditätsverschlechterung bei US-Staatsanleihen sowie bei hypothekenbesicherten Wertpapieren», schreibt Joe Kalish, Chefstratege Global Macro von Ned Davis Research.

Das häufigste Problem sei die mangelnde Tiefe hinter den gestellten Positionen, fasst Kalish eine Umfrage des Federal Reserve unter Anleihenhändlern zusammen. Ein wichtiger Grund für den Rückgang der Liquidität sei die gestiegene Volatilität im Markt, urteilen acht von zehn Händlern.

Hinzu kommt die problematische längerfristige Entwicklung: «Gemessen an den Händlerpositionen im Verhältnis zum Transaktionsvolumen haben wir in den vergangenen Jahren eine deutliche Verschlechterung der Liquidität gesehen. Die Liquidität bei Unternehmensanleihen ist auf einen Bruchteil gesunken im Vergleich zu dem, was sie vor der Finanzkrise war», schreibt Kalish. Bei Staatsanleihen hat sich das Volumen halbiert.

Gemessen anhand des US Government Securities Liquidity Index des Datenanbieters Bloomberg hat sich die Lage in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert und liegt klar im gestressten Bereich (Stressed Liquidity Conditions). «Die Liquidität mag noch in Ordnung sein, sie bewegt sich aber in die falsche Richtung», kommentiert Kalish.

(Quelle der Grafik: Ned Davis Research)