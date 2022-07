November 2024 ist noch weit weg. Mehr als eine Zwischenwahl gar. Werden im November dieses Jahres in den USA doch ein Drittel des Senats sowie das gesamte Repräsentantenhaus gewählt. Und doch. Der Kampf ums Weisse Haus wirft bereits seinen Schatten.

Bei den Republikanern wird spekuliert, ob Donald Trump seine Kandidatur ankündigt, und falls nicht, wer in seine Fussstapfen treten könnte. Ron DeSantis beispielsweise. Der Gouverneur von Florida ist laut der Wettbörse neben Trump der andere Favorit auf die republikanische Nomination.

Bei den Demokraten müsste die Sache eigentlich klar sein: der amtierende Präsident in der ersten Amtszeit Joe Biden. Doch so einfach ist es nicht. Nicht nur wird Biden am Wahltag 2024 bereits 81 Jahre alt sein, er ist mit einer Zustimmungsrate von 39% derzeit so unbeliebt wie kein Präsident mehr in den vergangenen 70 Jahren.