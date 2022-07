Ist die weltweite Zinskorrektur nach unten bereits wieder beendet? Nach der Veröffentlichung der guten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag sprang die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes erneut über die Schwelle von 3%, unter die sie zuvor gesunken war. Das Rezessionsbarometer ist daraufhin leicht gesunken, während die Sorge über die Inflation erneut etwas zugenommen hat.

Aber das ist nur eine Momentaufnahme. Die Marktzinsen schwanken gegenwärtig überdurchschnittlich stark. Die hohe Volatilität schreckt Anleger ab, auf einen an und für sich recht klaren Trend rückläufiger Zinsen zu setzen, argumentieren die Analysten der Bank ING.

Wie der Chart zeigt, sinken die zehnjährigen Inflationserwartungen – gemessen anhand von Inflationsswaps – im Euroraum seit rund zwei Monaten (orange Linie). Sie befinden sich nur noch leicht über dem Teuerungsziel der Europäischen Zentralbank von 2%. Gleichzeitig hat die Unsicherheit an den Zinsmärkten enorm zugenommen: Die implizite Volatilität gemessen an Optionen auf Zinsswaps, sogenannten Swaptions, ist von knapp 100 auf 140 Basispunkte geschossen (graue Linie). Solange die erwartete Volatilität so hoch ausfalle und die Liquidität fehle, hielten sich Anleger mit Engagements zurück, schreiben die Experten der Bank. Sobald sich die Situation beruhige, sei der Weg jedoch frei für sinkende Anleihenrenditen im Euroraum.

Swaptions sind eines der wichtigsten Instrumente am Zinsderivatemarkt, um die Volatilität zu messen. Sie haben unterschiedlich lange Laufzeit – im Chart: das Recht, in drei Monaten einen zehnjährigen Zinsswap einzugehen –, ihre Prämie spiegelt das Zinsrisiko dieser Kontrakte.

(Quelle des Charts: ING)