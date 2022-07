Amerika ist anders. Grösser, schneller, eine Weltmacht. Aber auch ein negativer Ausreisser bei der Lebenserwartung. Während in den anderen G8-Staaten inklusive der Schweiz die Lebenserwartung seit Jahrzehnten steigt, haben die USA ein Plateau erreicht – auf vergleichsweise niedrigem Niveau.

Seit 2012 ist die Lebenserwartung in Amerika kaum gestiegen. Sie notiert damals wie heute knapp unter 79 Jahren. In der Schweiz stieg die Lebenserwartung im selben Zeitraum hingegen von 82,6 auf 83,8 Jahre.

Ein Grund für die Entwicklung in den USA ist die weiter steigende Zahl der Drogentoten im Zuge der Opioidkrise. Gemäss der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC sind von 1999 bis 2021 fast 841’000 Menschen an einer Überdosis verstorben. Tendenz steigend. In den 12 Monaten bis April 2021 waren es erstmals über 100’000.

Nicht ersichtlich ist in der Grafik der Einfluss der Coronaviruspandemie, da für alle Länder nur Daten bis 2019 vorhanden sind. Daten für 2020 gibt es in der Datenbank der Distriktnotenbank von St. Louis für die USA, Frankreich, Deutschland, Grossbritannien und Kanada.

Auch hier ist der Trend eindeutig. Während aufgrund von der Übersterblichkeit wegen des Coronavirus im Jahr 2020 in allen Ländern die Lebenserwartung sank, ist der Rückgang in Amerika deutlich grösser: 1,5 Jahre gegenüber im Mittel 0,4 Jahre.

Dies zeigt, dass die Malaise in den USA nicht nur mit der Opioidkrise erklärt werden kann, sondern dass das pro Kopf teuerste Gesundheitswesen der Welt scheitert, der Bevölkerung eine adäquate Gesundheitsversorgung zur Verfügung zu stellen.

