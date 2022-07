Die Berichtssaison beginnt, die rapportierten Gewinne und die Ausblicke der Unternehmen bestimmen nun das Geschehen an den Aktienmärkten. Angesichts einer unsicheren Konjunktursituation sowie der hohen Inflation für Inputgüter drohen böse Überraschungen. Doch wo gibt es für Aktionäre die grössten Risiken?

Die obige Grafik versucht, die Sektoren für den globalen Aktienmarkt danach zu quantifizieren, wie anfällig die Gewinne sind. Auf der X-Achse ist die Sensitivität der Margen zum Konjunkturzyklus abgetragen. Auf der Y-Achse steht die Höhe der für nächstes Jahr geschätzten Margen im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt. Sind die Margen anormal hoch, könnten sie besonders stark sinken.

Der Quadrant oben rechts zeigt jene Sektoren an, die demnach das höchste Risiko einer Margenkorrektur aufweisen – sie sind dem Konjunkturzyklus besonders ausgeliefert, und ihre Marge ist im historischen Vergleich sehr hoch. Darunter fallen die Kapitalgüter-, Hardware-, Rohwaren-, Halbleiter- und Energieunternehmen sowie die Autohersteller. Auch die Versicherer sind riskant.

Oxford Economics gibt zu bedenken, dass die Energieunternehmen ihre Marge angesichts der weiterhin hohen Preise für Öl und Gas voraussichtlich halten können. Am sichersten erscheinen die defensiven Sektoren wie Nahrungsmittel, Pharma, Immobilien und Haushaltsprodukte.

Die Aktien aus den Sektoren mit hoher Anfälligkeit (ausser Energie) haben in den vergangenen Wochen deutlich schlechter abgeschnitten als die stabilen Sektoren. Oxford Economics kommentiert: «Das Potenzial von Enttäuschungen ist zum Teil schon in den Preisen enthalten.» Doch bestimmte Branchen könnten weiter unter Druck kommen. Dazu gehörten etwa die Hardwarehersteller, die sehr hohe Margen aufweisen und von denen Analysten immer noch deutliche Gewinnsteigerungen erwarten. Und das, obwohl sie eng am Konjunkturzyklus hängen.

(Quelle der Grafik: Oxford Economics)