Mario Draghi könnte nicht mehr allzu lange Italiens Premier bleiben. Daran erinnert der jüngste Regierungsstreit in Rom. Dort gewann Draghi zwar eine Vertrauensabstimmung im Senat. Da aber die Mitglieder des Koalitionspartners Movimento 5 Stelle an der Abstimmung fernblieben, ist das Ergebnis wertlos.

So könne seine Regierung nicht fortbestehen, sagte Draghi, und begab sich gleich zur Krisensitzung zu Staatspräsident Sergio Mattarella. Der lehnte jedoch Draghis Rücktrittsgesuch ab. Wie es weitergeht, ist noch offen.

Die sich anbahnende Regierungskrise hat erneut zu einem Anstieg der Zinsen auf italienische Anleihen geführt (vgl. dunkelblaue Kurve in der obigen Grafik). Der Abstand zu zehnjährigen deutschen Staatsanleihen beträgt wieder mehr als 2 Prozentpunkte (hellblau).

Seit geraumer Zeit nehmen diese Risikoaufschläge (Spreads) zu. Da der Anstieg parallel zum allgemein steigenden Zinsniveau in der Eurozone verläuft und die Entwicklung in Spanien und anderen Euro-Peripherieländern sehr ähnlich ist, wird der Hauptgrund für die höheren Spreads in der strafferen Geldpolitik gesehen – nächste Woche wird auch die EZB die Leitzinsen erhöhen.

Das würde gezielte Massnahmen gegen diese Fragmentierung rechtfertigen, wie sie die EZB ins Auge fasst. Schwieriger zu rechtfertigen wird das Unterfangen aber, wenn die Risikoaufschläge aufgrund von politischer Instabilität, fragwürdiger Finanzpolitik oder einem Konfrontationskurs mit Brüssel zunehmen.

Genau das könnte in Italien nach Neuwahlen passieren, wenn die eurokritischen Parteien Lega und Fratelli d’Italia mehr Einfluss gewinnen.