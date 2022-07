Diese Woche wird die Europäische Zentralbank ihren lang erwarteten ersten Zinsschritt wagen. Die Ausgangslage ist schwierig. Sie befindet sich zwischen den beiden Extrempositionen, die von den Notenbanken in den USA und Japan besetzt werden. Das US-Fed hat sich dafür entschieden, möglichst rasch das notwendige Zinsniveau zu erreichen, um die Inflation abzuwürgen.

Am 27. Juli dürfte sie für eine Zinserhöhung um mindestens 0,75 Prozentpunkte votieren, gefolgt von weiteren Straffungen. Die Bank of Japan hingegen bewegt sich gar nicht. Sie hält an ihrer Nullzinspolitik fest, obwohl auch in Japan die Teuerung überdurchschnittlich angezogen hat.

Im Euroraum hat die Jahresteuerung mit 8,6% einen neuen Rekord erreicht. Andererseits hat sich die Konjunktur markant abgeschwächt. Die Rezessionsgefahr ist gross, auch weil ein russischer Stopp der Gaslieferungen droht. Die EZB schaut ausschliesslich auf die Preisentwicklung und hier auf mögliche Zweitrundeneffekte, also Hinweise darauf, dass die teuren Rohstoff- und Energiepreise sich auf andere Wirtschaftsbereiche übertragen und dort die Inflation dauerhaft erhöhen.

Das geschieht vor allem über die Löhne. Wie der Chart zeigt, haben sie allerdings vergleichsweise wenig angezogen. Etwas mehr als in Japan, aber viel weniger als in den USA. Das spricht weiterhin eher für eine vorsichtige Zinserhöhungspolitik der EZB. Die Märkte rechnen damit, dass sie sich am Donnerstag zunächst einmal auf plus 0,25 Prozentpunkte beschränken wird. Aber Überraschungen nach oben sollte man nicht ausschliessen.

(Quelle des Charts: JPMorgan AM)