Wie gestern berichtet, lässt der Stress in den globalen Lieferketten etwas nach. Doch insbesondere auf die deutsche Industrie kommt neues Ungemach zu. Denn der Rhein, die wichtigste Binnenwasserstrasse, führt so wenig Wasser wie selten zuvor.

Der Pegelstand bei Kaub – wichtigste Messgrösse für die Rheinschifffahrt auf dem Mittelrhein zwischen Koblenz und Bingen – hat am Sonntag die wichtige Marke von 78 cm unterschritten. Dies hat zur Folge, dass gewisse Transportschiffe nur mit reduzierter Fracht unterwegs sein dürfen oder der Betrieb gar ganz eingestellt werden muss.

Die Erfahrung zeigt, dass tiefe Pegelstände nicht nur die Industrieproduktion um etwa einen Prozentpunkt drücken im Vergleich zu durchschnittlichen Sommermonaten, sondern dass Industrieanlagen und Kraftwerke, die auf Wasserkühlung durch den Rhein angewiesen sind, nur mit verminderter Auslastung betrieben werden können.

Besonders abhängig vom Transport auf Wasserwegen sind Güter wie Kohle, Öl und Erdgas, was verhängnisvoll ist in der aktuellen Krisenlage. Steine, Eisenerze, seltene Erden und chemische Produkte werden ebenfalls bevorzugt auf Flüssen befördert. Die deutsche Bundesanstalt für Gewässerkunde stellt keine Besserung in Aussicht: Über die kommenden sechs Wochen soll der Pegelstand an dem wichtigen Nadelöhr bei Kaub weiter fallen.

(Quelle der Grafik: Berenberg)