Die günstig bewerteten Titel haben relativ zu den teuren Wachstumsaktien (Growth) kräftig aufgeholt. Die obige Grafik zeigt, dass die relative Performance der Value-Titel in den vergangenen zwei Jahren so gross war wie seit zwanzig Jahren nicht mehr.

Doch soll man in Value investiert bleiben? Die Strategen von Bank of America (BofA) meinen ja: Eine Rally im aktuellen Bärenmarkt sollte man nutzen, um Growth-Aktien zu verkaufen und dafür in Cash, Value-Titel und defensive Qualitätsaktien zu investieren. Erst wenn die Inflation den Zenit überschritten habe, sollten die Kurse der hochbewerteten Tech-Titel zurückkommen.

Dabei ist die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den letzten Wochen gestiegen. In solch einem Szenario ist eine Value-Strategie meist keine gute Idee. Denn Value-Unternehmen weisen oft keine gute Bilanzqualität auf und wären bei einem Wirtschaftseinbruch besonders stark betroffen.

BofA hält dagegen, dass die Wirtschafts- und Marktzyklen oft nicht ganz synchron sind. Sie sehen die Märkte weiterhin in einer «späten Phase» des Konjunkturzyklus, also noch nicht am Ende. Gleichzeitig gebe es noch Inflationsrisiken durch die Konflikte mit Russland und China. Eine hohe Teuerung ist für die relative Performance der günstigen Aktien meist eine gute Nachricht.

(Quelle der Grafik: Bank of America)