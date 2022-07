Die Tiefzinsen seit der Finanzkrise haben die Vermögenspreise in die Höhe getrieben, allen voran die Preise für Immobilien. Sie sind in den meisten Ländern in der OECD viel schneller gestiegen als die Konsumentenpreise. Das zeigen die roten Balken in der obigen Grafik: Im Mittel über alle OECD-Länder haben die Immobilienpreise seit 2010 real 2,7% pro Jahr zugenommen, mehr als doppelt so stark wie in den dreissig Jahren zuvor (graue Balken).

Am grössten waren die Preissteigerungen in Kanada (CAD), Deutschland (GER) und Schweden (SWE), gefolgt von der Schweiz (SWI) mit einem jährlichen realen Preisanstieg von fast 4%. Die gleichen Länder plus Australien haben auch bezüglich Erschwinglichkeit die grössten Einbussen zu verzeichnen. Das Verhältnis zwischen Häuserpreisen zu den Einkommen hat in Kanada pro Jahr über 6 Prozentpunkte zugenommen. In der Schweiz betrug der Anstieg dieser Quote 2,5 Prozentpunkte. Im Durchschnitt aller OECD-Länder betrug der Anstieg der Quote von Preisen zu Einkommen 1,2 Prozentpunkte pro Jahr, was kumuliert einem Zuwachs von 22 Prozentpunkten seit 2010 entspricht.

Mit den steigenden Zinsen werden Hypotheken teurer, und es droht dem Immobilienmarkt die Luft auszugehen. Es ist deshalb wenig erstaunlich, dass nun die Preise genau dort unter Druck kommen, wo die Exzesse am grössten waren. So vermeldeten Kanada, Australien und Schweden bereits einen landesweiten Rückgang des Preisniveaus.

Das verheisst auch für die Schweiz nichts Gutes, auch wenn wegen der unterschiedlichen Regulierung die Situation nicht direkt vergleichbar ist. Und im Unterschied zu Kanada und Schweden hat die Schweizer Immobilienhausse erst in den letzten zehn Jahren richtig Fahrt aufgenommen (vgl. graue Balken). Wegen der Immobilienkrise der 1990er Jahre war die durchschnittliche Preissteigerung zwischen 1980 und 2010 minimal. Die Fallhöhe ist hierzulande also etwas geringer.

(Quelle der Grafik: Société Générale)