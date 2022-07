Der Beschuss des Hafens von Odessa mit russischen Raketen ist auch ein Angriff auf das Weizenabkommen. Russland hatte am Freitag in dem Abkommen zugesichert, die Schiffe über einen Seekorridor im Schwarzen Meer fahren zu lassen. Das nährte die Hoffnung, dass ukrainischer Weizen in den Export gelangt und so die globale Ernährungskrise lindert.

Nach dem Raketenangriff am Wochenende hat sich der Weltmarktpreis für Weizen wieder erhöht. Die Futures in Chicago kletterten zwischenzeitlich fast 5% auf 7.91 $ pro Bushel (27,2 kg).

Doch wie die obige Grafik zeigt, sind die Weizenpreise weit von den Spitzen im Frühjahr entfernt. Damals schossen sie aus Angst vor einem globalen Angebotsengpass nach der russischen Invasion auf mehr als 14 $. Russland ist der wichtigste Weizenexporteur. Etwa 10% der globalen Weizenexporte kommen aus der Ukraine. Zusammen produzieren sie etwa 30% des Weizens, der global gehandelt wird.

Im Mai sorgte ein vorübergehender Exportstopp von Indien für erneute Preisrekorde. Dazu kamen befürchtete Ernteausfälle wegen der Hitze in Europa.

Doch in den letzten zwei Monaten hat sich die Lage sichtbar entspannt. Der Weizenpreis notiert trotz dem torpedierten Weizenabkommen auf dem Niveau von vor dem Kriegsausbruch. Gemäss Schätzung des US-Landwirtschaftsministeriums dürften andere Exportnationen – darunter auch Russland – den Ausfall der ukrainischen Ausfuhren überkompensieren.

Auch die FAO, die Welternährungsorganisation der Uno, gibt Entwarnung und geht davon aus, dass die diesjährige globale Getreideernte nur unwesentlich geringer ausfallen werde als im vergangenen Jahr. Bleibt zu hoffen, dass diese Schätzungen einigermassen stimmen.